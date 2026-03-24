Tablo tümüyle çöp niteliğinde

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB davasında 3. Hafta dün başladı. Silivri’de devam eden duruşmada, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın savunması alındı.

Tabloya tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tablolar tümüyle çöp niteliğindedir. İddia makamı sadece beyanları kullandı. Tek bir belge yok” dedi. İmamoğlu ayrıca “Yalnızca MASAK üzerinden hazırlandığı iddia edilen bir tablo sunuldu. 2019 öncesini ise hiç istemiyorlar. Vahim bir durum. Bir ortaokul aklıyla daha iyi bir tablo hazırlanırdı” ifadelerini kullandı.

Dünkü duruşmada Ekrem İmamoğlu, alkışlarla salona girdi. İzleyiciler, Ekrem İmamoğlu’na "Başkanım bayramınız kutlu olsun, sizi çok seviyoruz" diye seslendi. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın yarım kalan savunması ile duruşma başladı. Ali Sukas, 2024 yerel seçimleri için para istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, sürekli üst üste para istediği iddialarının anlaşılabilir olmadığını söyledi. Sukas, itirafçı sanık Ümit Polat’a ilişkin olarak "Bir arkadaşımız hırsına yeni düşerek, benim aleyhime bir yıldır her yerde konuşmuş" dedi. Gizli tanığın sunduğu firma listesine ilişkin ise “Böyle bir firma listesi yok. Zaten dosyaya da sunacağız” diye konuştu.

HİÇBİR ŞEY YOK

Hakimin sorularının ardından söz alan duruşma savcısı, MASAK’tan Ağaç AŞ ile ilgili ekstra belge istediğini söyleyerek mahkeme salonundaki projeksiyonlara bir tablo yansıttı. Tabloda, “Ağaç AŞ’nin kendi hesapları dahil para çıkışları ile yalnızca 3. şahıslara yönelik para çıkışlarının karşılaştırmalı verileri” gösterildi. Savcı, tabloya göre 2023 Ocak ayından 2024 Mart ayı arasında para çıkışları arasında ivmelenme olduğunu belirterek 31 Mart 2024’teki yerel seçimler öncesi, Ocak ayında ciddi bir artış olduğunu söyledi ve “Burada ne yaşandı?” diye sordu.

Sukas ise şöyle yanıt verdi: “Tabloya 2025’in Ocak ayını da alsaydınız keşke. Orada da benzer bir eğilim olduğunu görebilirsiniz. Bize Aralık ayının sonu ve Ocak ayının başında ödeme gelir. Sözleşmelerin yapılışı ve merkezi hükümetten gelen paralar, hakediş ödemeleri vb. ile bu tarihlerde böyle bir dönem oluyor. Bunun seçimle değil, iş akışıyla ilgisi var.” Savcı, “Belirttiğim tarihlerde yüzde 250’den fazla artış var” hatırlatmasında bulunurken Sukas ise “Çok zor. Tam rakamları görmem gerekiyor. Kayıtlar tam alınırsa ortaya çıkacak ama burada seçim odaklı hiçbir bir şey yok. Onu söyleyeyim” diye yanıtladı.

KINIYORUM

Gösterilen tabloların ardından Ekrem İmamoğlu, "İddia makamını kınıyorum. Gösterilen tablolar tamamıyla yanlıştır. Kendisi kabul ediyor hatalı ve yalan. İddia makamının sunmuş olduğu tablolar çöp niteliğindedir" dedi. İmamoğlu, Ali Sukas’a "Dayatma yaptım mı, AK Partili olanları işten çıkart dedim mi?" diye sordu. Sukas ise, “Kesinlikle hayır. Ben giderim siz kalırsınız demiştim” yanıtını verdi. İmamoğlu, Trabzon’da kaldırılan afişlerini hakime sordu. Hakim, "Bizim böyle bir talebimiz yok" diye yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu hakime seslenerek, "Bu yalan belgelerle ilgili gerekli işlemi yapmanızı bekliyorum" dedi. İmamoğlu, devamında şu ifadeleri kullandı: "18 aydır kurumlarımızdan polisten her istediği belgeyi aldılar. O belgeleri bir yazıyla isteyebilirlerdi. Kınıyorum iddia makamını. Polis marifetiyle her türlü belgeyi isteyen bir iddia makamı var. Ancak ilginç bir şekilde 2019 öncesine ait hiçbir şey talep edilmiyor. Eğer gerçekten sağlıklı bir inceleme yapılsaydı, o belgeler çok daha açık ve net bir şekilde ortaya konulurdu. Mevcut tablolar, en basit düzeyde bir analizle bile hazırlanamayacak niteliktedir. Bir önceki tablonun yanlış olduğu zaten ifade edildi. Bunun da yanlış olduğunu ben söylüyorum. Bu hayati bir dava. Burada 30-40 beyan üzerinden insanlar yargılanıyor. 10-15 kişi tutuklu. Yazık değil mi? Beyan var ama somut delil yok. Ben beyan değil, doğrudan somut gerçeklik üzerinden konuşulması gerektiğini düşünüyorum."

***

İBB DAVASI İÇİN ÇAĞRI

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İBB davasında duruşmalara getirilen kısıtlamaların gazeteciler ve kamuoyunun mahkemeye erişimini engellediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Açıklamada, bu sınırlamaların adil ve açık yargılama ilkesini ihlal ettiği ve davaya olan güveni zedelediği vurgulandı.

Söz konusu açıklamada, "İBB Davası’na erişimin engellenmesi getiriliyor; halkın ve gazetecilerin etkin mahkeme erişimi sağlanmalı" çağrısı yapıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Mahkeme’nin kısıtlamaları artırma kararları, İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcilerinin gözlemlediği, mahkeme, avukatlar, gazeteciler ve ana muhalefet CHP milletvekilleri arasında oturma düzeni tartışmalarıyla geçen gergin duruşmaları takip etti. Sanıklar Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, CHP’nin Şişli ve Beylikdüzü ilçe belediye başkanlarının, 23 Mart haftasında savunmalarını sunması bekleniyor. İddianame, her iki ilçe başkanını İmamoğlu’nun liderliğindeki iddia edilen suç örgütünün üyesi olarak suçlarken, Şahan ‘özel üye’ olarak tanımlanıyor; eğer mahkemenin giriş kısıtlamaları devam ederse halk duruşmalara katılamayacak. Duruşmalar, İstanbul’un en uzak ilçesi Silivri’deki Marmara Cezaevi kampüsündeki adliye binasında yapılıyor; şehir merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor.”