Tablolarla eşsiz bir gezinti: İstanbul’un Resmi

Kültür Sanat Servisi

Türkiye İş Bankası’nın, Cumhuriyetin 100. yaşında açtığı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ilk süreli sergisi İstanbul’un Resmi, bankanın koleksiyonundaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarını iki ayrı katta sanatseverlerle buluştururken sanatçı gözüyle İstanbul’a bakışı ortaya koyuyor. Çoğunlukla 20. yüzyıl ortaları İstanbul’unun birer görsel belgesi de olan bu eserler sizi İstanbul’un çiçekleri, tekneleri, sokakları veya mevsimleri gibi özgün katmanlarıyla da buluşturuyor.

İş Sanat, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerin hikâyelerini, “No. 144’ün Sakinleri” isimli yeni bir video serisinde sanatseverlerle paylaşıyor: İbrahim Çallı’nın “Gül Koklayan Kadın”ından Halil Paşa’nın “Kotralar”ına, Sami Yetik’in “Vazoda Şakayıklar ve Leylaklar”ından Feyhaman Duran’ın “Mavi Şalvarlı Kız”ına, müzenin kalıcı ve süreli sergilerindeki pek çok eserle İş Sanat’ın Youtube kanalında tanışabilirsiniz.