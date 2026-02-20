Taburcu olan Ufuk Özkan'dan çağrı

Geçirdiği karaciğer nakli ile hayata yeniden tutunan oyuncu Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu.

11 saat süren zorlu ameliyattan sadece 16 gün sonra ayağa kalkan Özkan, "Bundan sonraki hayatımda organ bağışını bir misyon olarak görüyorum" dedi.

Ufuk Özkan'ın Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı.

"UMUT OLMAK ÇOK KIYMETLİ"

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, “Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hala soru işaretleri var. Dini açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor" diye konuştu.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini belirten Özkan, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiğini ifade etti. 3 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, “Operasyonun 9,5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum" ifadelerini kullandı.