Tacikistan’da başörtüsü yasaklandı

Tacikistan’da başörtüsü kullanılmasını ve dini bayramların kutlanmasını yasaklayan yasa tasarısı Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından onaylandı.

Çoğunluğu Müslüman olan Tacikistan'da parlamentonun üst kanadı Milli Meclis, 19 Haziran’da başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Yasa çerçevesinde ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da yasaklandı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından 8 Haziran’da kabul edilen yasa tasarısı, dün Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasa, “milli değerlerin korunması amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlere ait kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapmasını" yasaklıyor.

Yasaya uyulmaması durumunda bireylere 740 dolar, kurumlara ise 5 bin 400 dolara kadar para cezası verilmesi öngörülürken, hükümet yetkililerine 3 bin 700 dolar, dini otoritelere ise 5 bin 60 dolar civarında para cezası verilebilecek.

Ülkede başörtüsü uzun süredir devlet kurumlarında ve okullarda fiilen yasak.

Bu yasağın yanı sıra erkeklerin sakal uzatmasına da izin verilmiyor.