Tacim Çiçek’ten yeni roman: Bela Mıknatısı

Kültür Sanat Servisi

Edebiyata üç şiir kitabıyla giriş yapıp, 1996’da yaptığı açıklamayla şiiri bırakan Tacim Çiçek’in yetişkinler için yazdığı, Aykırı Sevdalar Söylencesi, Bozkırda Patlayan Tüfek, Kitap Hırsızı, Ben/cil Metinler, Bir Hayal Satıcısı, Geçmiş Ceyhan'da Çocukluktu ve Hatıralar Manavkuyu romanlarına sekizinci olarak Öteki Yayınevi etiketiyle Bela Mıknatısı eklendi.

Bela Mıknatısı, yazarın ilk öykü kitabı Beyaz Kısa Pantolon’a (1991, Ozan Y) da isim olan 26 sayfalık öyküsünden kotardığı bir roman… Okuyacak olanı içine çeken ve ayakkabımızdaki taş gibi rahatsız etmekle kalmayıp acıtacak bir mıknatıs.

Rahat etmek için ayakkabıdaki taşı çıkarmak yeterli, ama bu mıknatısın sizi içine çekeceği girdaptan, anlatacağı gerçeklerden kurtulmanız olası değil, elinizden bıraksanız da… Çünkü etkisi çürük bir diş, ayağınızın altındaki taş veya görmezden gelseniz de içinizi karartan bir dert olarak meşgul edecek sizi… Gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada tecavüzden, tacizden, istismardan ve intiharlardan söz edilmeyen bir gün yok, maalesef.

Tacim Çiçek; birçoğunu yaşayan bir gencin onu intihara götüren süreci, onun itiraflarından yola çıkarak çarpıcı biçimde anlatıyor. Her okuyanın başını döndürecek, içini acıtacak ve etkisi uzun süre hafızanızdan çıkmayacak bir roman Bela Mıknatısı.