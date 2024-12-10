Taciz faili müftüyü tutuklama talebine ret

Haber Merkezi

Urfa’nın Akçakale ilçesi müftüsüyken 12 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan Halil Bilik’in yargılandığı davanın 4’üncü duruşması Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık avukatı, müvekkilinin müftü olması nedeniyle hedefe konulduğunu iddia etti.

Duruşmada, Urfa Barosu, Yaşamevi Kadın Derneği ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) davaya müdahillik başvurusunda bulundu. Müdahillik başvurusunu reddeden mahkeme, kamera kayıtlarının incelenmesi, ifadesi alınmayan sanıkların ifadesinin alınması talebini kabul etti. Sanık Halil Bilik’in tutuklanma talebini reddeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 12 Şubat’a erteledi.