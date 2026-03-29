Taciz gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bir öğrenciyi taciz ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Dr. Öğretim Üyesi M.B., Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından meslekten çıkarıldı.

MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine başvuran bir kadın öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği bildirdi.

Bunun üzerine M.B.’yi görevden uzaklaştıran üniversite yönetimi, durumu YÖK’e bildirdi.

YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, M.B.’nin meslekten çıkarılmasına karar verildi.