‘Taciz skandalının üstünü örtmeye çalışan var mı?’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM’de staj yapan lise öğrencilerine yönelik taciz skandalıyla ilgili harekete geçen Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyelerini bilgilendirdi. Görüşmeyle ilgili BirGün’e bilgi veren komisyon üyeleri, yargı süreçlerinin titizlikle ve “Çocuğun üstün yararı gözetilerek” yürütüleceği izlenimi aldıklarını kaydetti.

Başsavcılık, komisyon üyeleriyle “Yargıya taşınan ilk şikâyetin ardından hızla harekete geçildiği” bilgisini paylaştı. Toplam dört çocuğun taciz şikâyetinde bulunduğunu ve yürütülen adli ve idari işlemlerin ardından zaman kaybedilmeden tutuklama ve kamu görevinden çıkarılma işlemlerinin uygulandığı belirtildi.

‘HASSAS DAVRANILMALI’

KEFEK adına her siyasi partiden bir üyenin katıldığı görüşmede, “süreçte hassas davranılmasının önemine” vurgu yapıldı. Mağdur çocukların, kamuoyunda dolaşan yanlış ve spekülatif bilgiler nedeniyle zarar görebileceğinin altını çizen yargı temsilcilerinin, “Suça karışan herkes, gerekli cezaları alacak” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. İddianamenin henüz kaleme alınmadığını vurgulayan komisyon üyeleri ise “Süreci titiz şekilde takip edeceğiz” yorumunu yaptı. BirGün’e konuşan bir komisyon üyesi ise soruşturmanın tacizci failler ile sınırlı kalmaması gerektiğini kaydetti. Tutuklanan dört kişi kadar, "eğer varsa olayı bilip de susan ya da olayın üzerini örtmeye çalışan yöneticilerin de suçlu olduğunu" dile getiren komisyon üyesi, “Amacımız, tartışmanın bu boyutunu da gündeme getirmek olacak. Bürokrasinin göbeğinde, Meclis’te yaşanan bu skandalı münferit bir olay gibi kapatmamız mümkün değil” dedi. Yargının, doğası gereği şikâyet üzerine harekete geçtiğinin altını çizen komisyon üyesi, “Korkmasınlar, istismara uğradıklarında şikâyetçi olsunlar” çağrısında bulundu.