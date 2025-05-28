Taciz şüphelisi müdür görevde: Karaburun ayakta

Karaburun İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Bayat’ın, İzmir’de bir belediye otobüsünde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Uzun süredir raporlu olduğu gerekçesiyle makamına uğramayan Bayat hakkında açılan bu soruşturmanın, ilk vaka olmadığı belirtildi.

VELİ-DER Karaburun Temsilciliği ve Karaburun Kadın Platformu, kent meydanında ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, Bayat hakkında bugüne kadar üç ceza soruşturması açıldığı, bunlardan ikisinin gizlilik kararıyla ceza davasına dönüştüğü, birinin ise takipsizlikle sonuçlandığı aktarıldı. 17 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen son olayla birlikte toplam dört ceza soruşturması dosyasının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Karaburun’da anaokulundan başlayarak lise son sınıf öğrencileri dahil toplam 1197 çocuğumuzun geleceği bu kişiye emanet. Beş yaşından on yedi-on sekiz yaşına kadar çocuklarımızın eğitimi taciz şüphelisi bir kişiye emanet.

Bu kişinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna ‘çok yüksek’ eğitimcilik vasıflarıyla değil, yandaşlık-candaşlık ilişkileriyle oturtulduğuna kuşku yok. Yeni yapılan ve önümüzdeki yıl açılacak olan lise binasıyla ilgili umutlarını ve beklentilerini paylaşmak üzere kendisiyle görüşmeye giden velilere, ‘Okuyup da ne yapacaklar ya’ şeklinde lakayt yanıtlar veren bir kişinin eğitimcilik vasıflarına sahip olmadığı zaten bellidir. Çünkü bir eğitimcinin en temel görevi, sorumluluğu altındaki çocukları ve gençleri çağın gerektirdiği en iyi niteliklerle donatmaktır; çocukların yeteneklerini, potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine ve bu doğrultuda geleceklerini şekillendirmelerine kafa yormaktır. En önemli sorumluluklardan biri ise, tüm çocuklara güvenli bir eğitim ortamı sağlamaktır" denildi.

"OLAYIN ÜZERİ ÖRTBAS EDİLMEK İSTENMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İktidarın, eğitimi bütçeye bir yük gibi gören ve özel okullaşmayı teşvik eden politikalarına; okullara tarikat ve cemaatleri sokan ÇEDES uygulamalarına; meslek lisesi öğrencilerini staj adı altında işverenlere bedava iş gücü olarak sunan müfredat programına bakıldığında görülüyor ki, çocuklarımızı bir taciz şüphelisi olan Alaaddin Bayat gibi kişilerin insafına terk etmemeliyiz.

Soruşturma sonuçlanana kadar Alaaddin Bayat’ın görevden alınması gerekirken, söz konusu kişi hâlâ raporlu ya da izinli olarak görevdedir. Olayın üzeri örtbas edilmek istenmektedir. Bu kişinin derhal görevden alınmasını istiyoruz. Çocuklarımızı bir taciz şüphelisine emanet etmeyeceğiz."