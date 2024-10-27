Tacizci okul müdürüne 'taksitle' para cezası!

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir okulda çalışan K.E'yi taciz ettiği gerekçesiyle okul müdürü İrfan S'ye verilen 2 bin 240 lira para cezasının dört taksitle ödenmesine karar verildi.

İlçede yaşayan 37 yaşındaki K.E. okul müdürü İrfan S. tarafında mesajlı tacizine uğradığını öne sürerek 25 Ekim 2023'te şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine müdür hakkında soruşturma açıldı, ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müdür hakkında "mesaj yoluyla taciz" suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkıldı.

Okul müdürü İrfan S.'nin , "Yalnızlığını belli etme, ben de yalnızım çıkar gelirim” şeklindeki mesajları ve sosyal medyada K.E'nin paylaştığı fotoğrafın altına “Seni eşinle görmeye dayanamıyorum” ifadelerini yazdığı hatırlatıldı.

Mahkeme tacizin haberleşme araçlarına kullanarak yapıldığından dolayı önce 135 gün adli para cezasına daha sonrada sanığın sabıkasız olmasından dolayı cezanın 112 güne düşürülmesine ve her gün için 20 lira toplamda 2 bin 240 lira para cezasını 4 taksitle ödemesine hükmetti.

"DAHA ÖNCE DE BİR SÜRÜ DAVASI OLMUŞ"

Verilen cezanın yetersiz olduğunu belirten K.E, ise şunları söyledi:

"Yargılama süreci benim için zorluydu. 112 gün para cezası aldı. Ben taksitli olmasına çok şaşırdım. Hapis cezası olabilirdi. Taksitli bir ceza olmadan hapis cezası olmalıydı. Ben haklı olduğuma inandığım için hukuksal olarak mücadele başlattım. Daha ağır bir ceza almasını isterdim. 1 yıl boyunca ailem ve ben yıprandık. Daha ağır ceza alması için birilerinin canı daha fazla mı yanmalıydı. Eşim ailem destekti ama sürekli 1 yıl boyunca konuşuldu ve psikolojik olarak çok yorucu üzücü bir dönem oldu. Bir eğitimcinin bu şekilde yapmaması gerekir. Bütün, insanlar bu eğitimciye çocuklarına emanet ediyor. Daha önce de bir sürü davası olmuş ama bir şekilde aklanmayı başarmış" dedi.