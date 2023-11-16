Tacizden yargılanan vali yardımcısı, hakkındaki haberi erişime engelletti

BirGün'ün, cinsel taciz suçlamasıyla hakkında dava açılan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı hakkındaki haberine erişim engeli getirildi.

HABER MERKEZİ

BirGün’ün 14 Ekim tarihinde “Vali yardımcısına taciz davası” başlığıyla yayımladığı haber erişime engellendi.

Kadına cinsel tacizde bulunup tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Sakarya 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak BirGün’ün haberinin erişime engellenmesini talep etti.

Mahkeme, “Haberde Balcı’nın yüzünün ve isminin açık bir şekilde yer aldığı bu sebeple kişilik haklarının ihlaline yol açtığı” gerekçesiyle erişim engeli talebini kabul etti.