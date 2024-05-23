Tacizle suçlanan akademisyene 'cinsel saldırı'dan dava açıldı

Birçok öğrenciyi sistematik olarak tacize maruz bıraktığı belirtilen akademisyen Ramazan B.’ye “cinsel saldırı” suçundan dava açıldı. Kadın öğrencinin tehdit edildiği, muayenede cinsel saldırının doğrulandığı belirtildi.

Sarya TOPRAK

Uşak Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görevli Doktor Öğretim Üyesi Ramazan B. hakkında “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan dava açıldı.

Geçen Mart ayında Uşak Üniversitesi'nde, çok sayıda öğrenci 51 yaşındaki Ramazan B. hakkında sistematik olarak cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Şikâyetlerin ardından Ramazan B. isimli öğretim görevlisi açığa alınmıştı.

Uşak Üniversitesi'nde öğrenim gören 24 yaşındaki bir kadın öğrenci de Ramazan B.’nin cinsel saldırısına maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Öğrencinin suç duyurusuyla Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli cinsel istismar' suçundan iddianame düzenlenmesinin ardından dün dava açıldı.

BirGün'ün ulaştığı iddianamede, Ramazan B.'nin 24 yaşındaki Uşak Üniversitesi'nde öğrenim gören mağdur öğrenciyi sistematik olarak tacize ve cinsel saldırıya maruz bıraktığı vurgulandı. Mağdur kadın, Ramazan B.’nin “Birine anlatırsan sen rezil olursun, öldürürüm seni, zaten okuduğun okul belli" şeklinde tehditlerde bulunduğunu da ifade etti.

Hazırlanan iddianamede, “Mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, mağdurun şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir husumet tespit edilemediği” belirtildi. Ayrıca, mağdur kadının muayenesinde cinsel saldırının doğrulandığının altı çizildi. Kadının, Ramazan B.’nin cinsel saldırısının ardından intihar girişiminde bulunduğu da belirtildi. Savcı, Ramazan B.’nin cezalandırılmasını talep etti.

Geçtiğimiz Mart ayında üniversitede bir açıklama yapan SOL Feminist Hareket, SOL Genç ve eğitim sendikaları yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Rektörlüğümüzün daha önce verilen şikâyet dilekçeleri hakkında açıklama yapması hepimizin rahatlatacak ve kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlayacaktır. Bizler, bu duruma sessiz kalmayı reddediyor ve cinsel tacizin her türlüsüne karşı sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz. Susmak, cinsel tacizin devam etmesine göz yummak anlamına gelir. Bu yüzden, susmayacağız ve cinsel tacize karşı sessiz kalmayacağız.”