Tacizle suçlanan müdürün yeni görev yeri: Kız imam hatip lisesi

Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde müdür olarak çalıştığı dönemde okulda görevli 4 öğretmeni taciz etmekle suçlanan N.A'nın, Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne tayin edildiği ortaya çıktı.

AKP Sivas Milletvekili aday adayı olan Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Müdürü N.A, 4 öğretmeni tacize maruz bıraktığı iddialarının ardından Sincan Kız İmam Hatip Lisesi'ne tayin edildi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni N.A., 4 yıl önce Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'ne müdür olarak atandı. Okulda görevli 4 öğretmen tarafından tacizle suçlanan N.A.'nın Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne tayin edildiği ortaya çıktı.

Daha önce AKP'den Sivas Milletvekili aday adayı olan okul müdürü N.A'nın öğretmenleri odasına çağırarak hakaret ettiği, bazı öğretmenleri ise taciz ettiği ileri sürüldü.

Olayların ardından Savcılı'ğa suç duyurusunda bulunuldu.

"KİMSE BANA BİR ŞEY YAPAMAZ"

İddiaya göre N.A, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’le hemşehri olduğunu belirterek kimsenin kendisine bir şey yapamayacağını söyledi.

Şikayetlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı inceleme yapması için müfettiş görevlendirdi. Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan raporda "N.A. hakkında herhangi bir işlem tayinine gerek olmadığına karar verildi" ifadesi kullanıldı. Savcılık da takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında kadın öğretmenlerle konuşurken pantolonunun üzerinden cinsel organıyla oynadığı ileri sürülen N.A.'nın bu hareketi 'kaşınma ve refleks' olarak açıklandı.

Şikayetlerin ardından Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'ndeki görevinden kendi isteğiyle ayrılan N.A.'nın Sincan Kız İmam Hatip Lisesi'ne müdür olarak tayin edildiği ortaya çıktı.

N.A.'nın yeni görevine 12 Temmuz'da başlayacağı öğrenildi.