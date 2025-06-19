Tacizle suçlanan müftü Sinop’a vaiz atandı

İstismar skandalıyla gündem olan müftü İshak Yıldırım’ın yeni görev yeri belli oldu.

İshak Yıldırım, Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü olduğu dönemde bir imam hatip ortaokulunda din derslerine girmesi için görevlendirildi. Bu okulda, 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğuna mesajlar attığı ortaya çıkan Yıldırım, “çocuğa karşı cinsel taciz”le suçlanıyor.

HABER OLUNCA TUTUKLANDI

Çocuk, 7 Ocak 2025’te yaşadıklarını anlatıp ifade verdi. Şikâyetin ardından gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Skandal olayı BirGün'ün haberleştirmesinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı müftünün tutuklandığını açıkladı.

69 GÜNDE TAHLİYE EDİLDİ

Davanın ilk duruşması, 21 Mart’ta Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yıldırım mahkemede, “İddia edilen mesajların hiçbirini ben yazmadım, bu mesajlar tamamen eşim Bedia Yıldırım ve mağdure arasındaki mesajlaşmalardır. Bu yüzden ben mağdur çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğimi de kabul etmiyorum” dedi ve İshak Yıldırım’ın tahliyesine karar verildi.

Mahkeme aynı gün, Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazdı ve sadece 69 gündür cezaevinde olan İshak Yıldırım tahliye edildi.

DİYANET VAİZ OLARAK GÖREVE İADE ETTİ

Dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı, İshak Yıldırım’ı vaiz olarak görevlendirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da imzasının yer aldığı Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararında “Yıldırım’ın müftülüğün gerektirdiği temsil ve örneklik vasfını zedelediği, Yıldırım’ın ülke genelinde infiale neden olduğu bu nedenle idarecilik görevinden alınarak il dışında vaiz olarak görevlendirildiği” ifade edildi.

YENİ GÖREV YERİ SİNOP

Yıldırım'ın, Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, yeni görev yerinin Sinop il merkezi olduğu anlaşıldı. Yıldırım, belirlenen günlerde karakolda imza atması şeklinde uygulanan adli kontrol kararının Sinop’ta devam ettirilmesini istedi.