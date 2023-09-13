Tadic ve Dzeko: Böyle saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin 'çetnik selamı' olarak yorumlanması üzerine Edin Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu açıklama yaptı. Tadic ve Dzeko, "Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok" dedi.

Spor 13.09.2023 17:15 Giriş: 13.09.2023 17:15

Güncelleme: 13.09.2023 17:18 Kaynak: DHA

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