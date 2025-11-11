Tadilat nedeniyle kapatılan hastanede eylem: 7 aydır maaş alamıyoruz

Beyoğlu’nda bulunan özel hastanenin çalışanları, iddiaya göre 7 aydır maaşlarını alamadıklarını gerekçesiyle hastane önünde yönetime tepki gösterdi. Hastanenin 'deprem tadilatı' gerekçe gösterilerek 2 ay süreyle kapatıldığı öğrenilirken, çalışanlar bu karardan habersiz olduklarını ve mağdur edildiklerini belirtti.

Olay, dün akşam saatlerinde Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi.

İddiaya göre yaklaşık 7 aydır maaşlarını düzenli alamayan hastane çalışanları işe geldiklerinde hastanenin deprem tadilatı nedeniyle 2 ay süreyle kapatıldığını öğrendi.

Çalışanlara hastane yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadığı iddia edildi.

Duruma tepki gösteren çalışanlar, hastane önünde toplanarak eylem yaptı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Çalışanlar, '7 aydır maaş alamıyoruz, şimdi de hastaneyi kapatıp bizi ortada bıraktılar' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yetkililerden seslerini duymalarını isteyen çalışanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.