Tadilattaki akaryakıt istasyonunda yangın: 2 görevli yaralandı

Balıkesir'de tadilattaki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 görevli yaralandı. Yaralı iki kişi Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangına müdahale ederken yaralanan 2 görevli hastaneye kaldırıldı.

Bostancı Mahallesi E-87 kara yolu üzerinde tadilattaki akaryakıt istasyonunun LPG deposunun yanında bulunan su deposu ile klimalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Alevlere müdahale ederken hafif yaralanan 2 istasyon görevlisi, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.