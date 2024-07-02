TAG Otoyolu'nda 2 TIR çarpıştı: Sürücü yanarak hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 2 TIR çarpıştı. Kazada alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

TAG Otoyolu'nda iki TIR'ın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir TIR aynı yönde ilerleyen başka bir TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bir TIR alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını söndürürken yanan TIR'ın sürücüsü sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybetti.

Sıkıştığı yerden çıkarılan şoförün cenazesi morga kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.