TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Gözübüyük (28) idaresindeki otomobil, TAG Otoyolu'nun Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Karahüyük Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, sürücü Gözübüyük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözübüyük'ün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.