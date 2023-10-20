TAG Otoyolu'nda minibüs kazası: 5 can kaybı

TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde trafik kazası meydana geldi. Yolcu minibüsünün devrildiği kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.