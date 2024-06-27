TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 çekici ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hasan Kılıçparlar idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı.
Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.
Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.