TAG Otoyolu’nda 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

  • 22.08.2025 14:41
Kaynak: İHA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesiminde 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 72 EP 564 plakalı beton blok yüklü tır ile 50 AEA 683 plakalı mermer yüklü tır çarpıştı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken hafif yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşurken bir süre aksayan trafik akışı, yol kontrolü sağlanması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

