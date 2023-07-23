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TAG Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 16:38
  • Giriş: 23.07.2023 16:38
  • Güncelleme: 23.07.2023 16:38
Kaynak: İHA
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TAG Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

 
Kaza, TAG Otoyolu Ceyhan-Adana istikameti Seyhan Park Alanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir çekici otoyolda karşıya geçmeye çalışan Gökhan Kılıç’a (33) çarptı.

 Çekici sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken, savrulan Kılıç ise Ahmet K. idaresindeki yolcu otobüsünün önüne düştü. Yaya Kılıç’a bir de otobüs çarptı. Hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya neden olan çekici sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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