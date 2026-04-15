Tagar Çayı’nda ikinci kez gelen yargı zaferi

Dersim’in Çemişgezek ilçesindeki Tagar Çayı üzerinde yürütülen Çemişgezek Regülatör ve HES projesine karşı açılan davada önemli bir hukuki gelişme yaşandı.

Erzincan İdare Mahkemesi’nin iptal kararının yürütmesinin durdurulması talebi, bakanlık ve HES şirketi tarafından Danıştay’a taşındı. Danıştay, yapılan başvuruyu reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.

Böylece bölgede uzun süredir tartışma konusu olan HES projesine karşı verilen yargı kararının uygulanmasının önündeki girişim sonuçsuz kaldı.

Karar, yaşam savunucuları ve bölge halkı tarafından “olumlu bir gelişme” olarak değerlendirilirken, süreçte doğa mücadelesinin kazanımlarına dikkat çekildi.

Yurttaşların avukatı Barış Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çemizgezek Tagar Çayı üzerinde yürütülen Çemizgezek Regülatör ve HES Projesine karşı açtığımız davada Erzincan İdare Mahkemesi’nce verilen iptal kararının yürütmesinin durdurulması istemi ile Bakanlık ve HES şirketi tarafından yapılan başvuru Danıştay tarafından reddedildi... Tekrar yöreye hayırlı olsun."