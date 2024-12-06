Tağşiş Listesi | Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Yeni tağşiş listesinde kimler var?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık, taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticilerini ifşa etmeye devam ediyor. Yeni tağşiş listesinin yayınlanmasının ardından tağşiş listesinde kimler var araştırması hız kazandı. Peki, Yeni tağşiş listesinde kimler var? Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! İşte yeni tağşiş listesi!

TAĞŞİŞ LİSTESİ: 5 ARALIK 2024

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesine yurttaşın sağlığıyla oynayan gıda firmalarına yenisini ekledi. 5 Aralık'ta eklenen yeni taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesinde bitkisel yağların çoğunlukta olması ise dikkat çekti. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesi:

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinin tümüne ulaşmak için tıklayınız!