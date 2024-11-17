Tağşiş listesinde ismi vardı: Peynir markasından konkordato kararı

Antalya ve İzmir’de çökelek işiyle uğraşan ve ‘Çökelekçi Muzaffer’ olarak tanınan Muzaffer Gürler ve kardeşlerinin şirketi Gürler Group, geçen ay tağşiş listesinde yer almasının ardından konkordato başvurusunda bulundu.

Firma, 2017 yılında 100 milyon lira yatırımla Tire’de yeni fabrika kurmuştu.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Gürler Şirketler Grubu'nun kurucularından ve Tire Organize Saniyi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler konkordato talebinde bulundu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrasında Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama Anonim Şirketi ve Kosat Gürler için mahkeme 31 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet verdi.

Mahkeme konkordato ilan edilmesi halinde söz konusu markalar ve Gürler’in ekonomik durumunu düzeltip düzeltmeyeceğini tespit etmek için bağımsız denetçilerden oluşan bir kurul oluşturdu. Kurulda Akademisyen Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, Hukukçu Gülay AYDIN ve Gıda Yüksek Mühendisi Bengi Avun Hasırcı yer aldı.

Pek çok markette satılan Gürsüt peynirinin de sahibi olan Gürler Grup toplamda 1800 kişiyi istihdam ediyor.

Gürler Group, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il il paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde yer almıştı. Süt ve süt ürünlerinde yapılan hile yöntemleri ortaya çıkan listede Gürsüt de yer almıştı.

Gürsüt’ün tulum peynirinde yağ oranı olması gerekenden düşük çıkması, şirketi listeye dahil olmasına neden olmuştu.