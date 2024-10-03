Tağşiş ne demek? Hangi ürünlerde tağşiş yapılır? Tağşiş ve taklit arasındaki fark nedir? Tağşiş nasıl anlaşılır?

Gıda Bakanlığı yetkilileri tarafından periyodik olarak yapılan gıda kontrollerinde pek çok üründe tağşiş ve taklite rastlandığı haberlere konu olur. Dolayısıyla akıllara 'tağşiş nedir' sorusu gelir. Tağşiş nedir, nasıl yapılır, neden yapılır ve tağşiş nasıl anlaşılır. Bu soruların yanıtlarına bakalım:

TAĞŞİŞ NEDİR?

Tağşiş, bir ürüne hile karıştırılması ya da ürünün orijinal özelliklerini bozacak şekilde yabancı madde eklenmesi anlamına gelir.

Tağşiş özellikle gıda sektöründe sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Tağşiş, tüketici sağlığını ve güvenini tehdit eden önemli bir sorundur.

GIDADA TAĞŞİŞ NEDİR?

Gıdalarda tağşiş, ürünlerin daha düşük maliyetle üretilmesini sağlayarak haksız kazanç elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür ürünlerde, belirli bir gıdanın içine başka bir madde karıştırılır ve bu da hem sağlık açısından risk oluşturur hem de tüketiciyi yanıltır.

TAĞŞİŞ YAPILAN GIDA ÜRÜNLERİ

Gıda sektöründe en yaygın görülen tağşiş örnekleri arasında şunlar yer alır:

Et Ürünlerinde Tağşiş: Daha pahalı olan kırmızı et ürünlerinin içine daha ucuz olan tavuk, hindi ya da tek tırnaklı hayvan eti karıştırılması.

Zeytinyağında Tağşiş: Saf zeytinyağının içerisine daha düşük kaliteli yağların eklenmesi.

Süt Ürünlerinde Tağşiş: Sütün içerisine su ekleyerek ya da süt yerine süt tozu kullanarak maliyeti düşürme amacıyla yapılan hileler.

Balda Tağşiş: Saf balın içerisine glikoz veya fruktoz şurubu eklenmesi.

Bu tür hileler, tüketicinin ödemiş olduğu ürünün kalitesine uygun olmayan tağşiş edilmiş bir ürün almasına neden olur.

TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARA NE OLUR?

Türkiye’de tağşiş ile mücadele amacıyla birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıdalarda tağşiş ve taklit yapan firmalara karşı ağır cezalar uygulamaktadır. Denetimler sonucunda tağşiş yaptığı tespit edilen firmaların isimleri kamuoyu ile paylaşılmakta ve bu tür hileli ürünler toplatılmaktadır. Tüketici sağlığını koruma amacıyla sıkı denetimler ve laboratuvar testleriyle ürünlerdeki tağşiş tespit edilmeye çalışılmaktadır.

TAĞŞİŞE KARŞI TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?

Tağşişe maruz kalan tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin beklenen kalite ve içerikte olmadığını fark ettiklerinde, bu durumu yetkili kurumlara bildirebilirler. Türkiye’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yanı sıra tüketici hakları ile ilgilenen dernekler de bu konuda önemli bir rol oynamaktadır.

TAĞŞİŞTEN KAÇINMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Sonuç olarak, tağşiş gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturmakta ve tüketiciyi yanıltmaktadır. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin içeriği hakkında dikkatli olmalı ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaya özen göstermelidir.