Taha Akgül kimdir? Milli güreşçi Taha Akgül'ün hayatı ve başarıları

Milli Güreşçi Taha Akgül, güreşte serbest stilde 125 kiloda mücadele etmektedir. 2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye'nin madalya umudu olan Taha Akgül, 3 kez dünya, 11 kez Avrupa şampiyonu oldu. Taha Akgül, Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde sporculuk kariyerini sürdürmektedir.

TAHA AKGÜL NERELİ

22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Milli Güreşçi Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2016 ve 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu başkanıdır.

TAHA AKGÜL'ÜN ÖDÜLLERİ:

2016 Sedat Simavi Spor Ödülü

62.Milliyet Spor Ödülü Gilette Özel Ödülü

63.Milliyet Spor Ödülü Yılın Sporcusu Ödülü

2017 Mustafa V. Koç Spor Ödülü