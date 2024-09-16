Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ardından güreş kariyerini sonlandıran Taha Akgül, Ankara’da bir restoranda gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu.

Toplantıda hedefleri ve projelerinden bahseden Akgül’ün aday tanıtım toplantısına milli güreşçi Rıza Kayaalp, başpehlivan Recep Kara’nın yanı sıra güreş camiasından temsilciler katıldı.

Güreş kariyerini 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile noktaladığını hatırlatan Akgül, şunları söyledi:

"İzmir’de üniversite hayatıma devam ederken tesadüfen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile tanıştım. Kariyerimin dönüş noktasıydı. 2009 yılında aldığım ilk madalya ile beraber hayat benim için yeniden başladı. O zamanki federasyon başkanımız Osman Aşkın Bak, elimden tuttu. İlk aldığım bronz madalya ile çok hızlı bir gelişim gösterdim. Bu süreçte, 11 Avrupa şampiyonluğu, 3 dünya şampiyonluğu, 1 olimpiyat şampiyonluğu ve 2 tane olimpiyat bronz madalyası kazandım. Bunları kazanırken ailemden, sevdiklerimden fedakarlık ettim. Büyük sakatlıklar yaşadım. Dile kolay 15 senede her şeyimi güreşe adadım. Son iki buçuk yıldır evliyim. Eşimle bir aydır vakit geçirdiğim olmadı. Yeni bebeğim oldu, sadece bir kez gördüm.”

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 125 kilo serbest stilde bronz madalya aldıktan sonra ayakkabılarını minderde çıkararak jübile yapan milli güreşçi Taha Akgül, turnuvanın ardından emekli olduğunu açıklamıştı.

Akgül, 3 gün önce de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.