Taha Akgül yarı finalde
Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 125 kg serbest stil güreş müsabakası Champ De Mars Arena’da yapıldı. Milli güreşçi Taha Akgül, Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Akgül, çeyrek finalde ise Porto Riko’dan rakibi Jonovan Darius Smith mücadele etti.
Taha Akgül, Porto Rikolu rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Kariyerinde 3 dünya, 11 de Avrupa şampiyonluğu bulunan Akgül, 2016 olimpiyatlarında altın, 2020 olimpiyatlarında ise bronz madalya kazanmıştı.
Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Taha Akgül'ün çeyrek finale yükseldiği maçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan birlikte izledi.