Tahir Elçi, 10 yıl önce katledildiği yerde anıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, öldürülmesinin 10'uncu yılında vurulduğu saat olan 10.53'te anıldı.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Elçi'nin katledildiği Dört Ayaklı Minare önüne kadar yürüyüş düzenledi.

Güneydoğu Ekspress gazetesinde yer alan habere göre, yürüyüşe, Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu’na bağlı avukatlar, baro başkanları, DEM Parti Milletvekilleri, DEM Parti Grup Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBB Başkanı Erinç Sağkan, STK’lar, İnsan Hakları Savunucuları ve yurttaşlar katıldı.

Alkış ve “Tahir Elçi ölümsüzdür” sloganıyla yürüyen kitle, Dört Ayaklı Minare önünde açıklama gerçekleştirdi. Minare önünde Ahmet Kaya’nın “Diyarbakır Türküsü” ile Tahir Elçi’nin yaptığı son konuşma dinletildi.

Tahir Elçi’nin eşi ve CHP Milletvekili Türkan Elçi, ülkede yaşanan hukuksuzlukları sıralayarak, yaşanan ihlallerden kaynaklı burada olduklarını kaydetti.

''MÜCADELESİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK''

Anmada konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan, “10 senedir bu topraklarda adalet arayışı içindeyiz. Dile kolay 10 sene. 10 senedir anma etkinliği adı altında buradayız. Ama anma etkinliği değil, adalet hakkı için buradayız, hayatını hak ihlalleriyle mücadeleye adayan Tahir Elçi başkanımızın failleri yargı önünde hesap versin diye buradayız. Aynı taleple 10 yıl sonra minarenin önündeyiz. 10 senedir ailesine sarılıp, gönülden başsağlığı dileyemedik, huzurla anma gerçekleştiremedik. Çünkü anma için kabullenmek ve huzur gerekir. Cezasızlığı kabullenmedik, kabullenmeyeceğiz. Nasıl ki herkes Tahir Elçi cinayetinin ne olduğunu, faillerin yargılandığını gördük, o zaman burada olacağız; belki ilk defa biraz tebessüm edeceğiz. O zaman anacağız. O zamana kadar mücadele edeceğiz. Adalet cezasızlıkla mücadelede güçlü bir siyasi bir irade ve bağımsız bir yargıyla gelir ancak. Tahir Başkan ve onun gibi bu mücadeleyi veren meslektaşlarımızın izinden bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Barış sadece söylemle değil, hukukun üstünlüğüyle, demokrasiye saygıyla, cezasızlıkla mücadeleyle, insan hakları temelinde yükselen demokrasiyle ancak kalıcı olabilir. Tahir Elçi bu mücadeleyi veriyordu. Bu mücadeleyi verdiği için hedef gösterilmişti. Mücadelesini kaldığı yerden bir adım bile geri adım atmadan devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği resmi sitesinden yaptığı paylaşımla Tahir Elçi’yi andı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hukukun üstünlüğü mücadelesindeki kararlılığıyla Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi’ne de unutulmaz katkılar sunan Diyarbakır Barosu Başkanımız Avukat Tahir Elçi’yi, katledilişinin 10’uncu yılında özlem ve saygıyla anıyoruz.

Aradan kaç yıl geçerse geçsin; bütün ömrünü insan hakları ihlallerinin önlenmesine, faili meçhullerin aydınlatılmasına ve cezasızlık politikalarının son bulmasına adayan Başkanımıza 28 Kasım 2015’te güpegündüz, kameralar önünde sıkılan kurşunların ardındaki gerçek açığa çıkana, tüm sorumlular hak ettikleri cezayı alana kadar adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

Açıklama, Elçi'nin katledildiği yere karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.

Saat 13.45'te Tahir Elçi için mezarı başında anma etkinliği gerçekleştirilecek.