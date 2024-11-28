Tahir Elçi, 9 yıl önce katledildi: İstanbul'da meslektaşları tarafından anıldı

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Sur ilçesinde açıklama yaptığı sırada uğradığı silahlı sonucu yaşamını yitirmesinin üzerinden 9 yıl geçti. Elçi, meslektaşları tarafından İstanbul’da Bakırköy Adliyesi önünde anıldı. “Tahir Elçi ölümsüzdür” yazılı pankart açılan anmada, “Hepimiz Tahir Elçi’yiz” yazılı dövizler taşındı.

Hukukçular adına hazırlanan ortak açıklamayı Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Eş Başkanı Eda Önal okudu. Elçi’nin son sözlerinin “Çatışma, operasyon istemiyoruz” olduğuna dikkat çeken Önal, şunları söyledi:

“Tahir Elçi’nin katledilmesinin üzerinden geçen 9 yıl içerisinde meslektaşımızın bugün aramızda olmayışının siyasal sorumluları; savaş politikasında ısrar edip hukuku ve tüm yargı mekanizmalarını tekçi yönetim anlayışının bir enstrümanı olarak dizayn etmiş, avukatlara ve avukatlık mesleğine dönük siyasal ve ekonomik tüm ideolojik saldırılarını hayata geçirmiştir. Avukatlar olarak hakkımızda açılan sayısız davalarla, müdafi kısıtlılığı, gözaltı ve tutuklama politikalarıyla karşı karşıya kaldık. Pek çok arkadaşımız mesleğini icra edemez hale gelirken pek çok arkadaşımız da objektif delillerden yoksun bir şekilde aylarca tutuklu kalmış ve hatta haklarında onlarca yılı bulan hapis cezalarına hükmedilmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde de onlarca meslektaşımız gözaltına alınmış, bir kısmı bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiştir. Seda Şaraldı ve Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, 6 Şubat 2024 tarihinde haklarında hiçbir delil olmaksızın, yalnızca avukatlıklarını yaptıkları isimler ile özdeşleştirilerek ofislerinden gözaltına alınarak tutuklanmış ve tutukluluklarının bir yılı yaklaşırken kendilerine yöneltilen somut bir suçlama ve buna dayanak delil hâlâ ortaya konulmamıştır.

"SALDIRILAR KARŞISINDA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Bedirhan Sarsılmaz bir ay önce müdafi olarak görev yaptığı dosyanın duruşmasından gözaltına alınarak müvekkili ve meslektaşı ile yaptığı telefon görüşmeleri gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilmiş ve halen hukuki bir dayanak bulunmaksızın Marmara Hapishanesi’nde tutulmaya devam etmektedir. Şiar Rişvanoğlu, Adana Barosu Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmadan kısa süre sonra ‘Türk İntikam Tugayı’ imzasıyla ölüm tehdidi almış ve 2 gün önce -kendisinin bulunmadığı esnada- avukat ve savcı nezareti olmaksızın evinde arama yapılmış ve gözaltına alınmıştır. Bizler, temel hak ve özgürlüklere dönük her türlü sınırlamanın karşısında olan, demokratik bir hukuk devletinin kriterlerinin yerine getirilmesi için mücadele yürüten, savaşı değil, barışı esas alan hukukçular olarak ne şahsımıza ne de adalet mücadelesi yürütürken temsil ettiğimiz toplumsal kesimlere dönük saldırılar karşısında sessiz kalacağız. Zira bizler başta Tahir Elçi olmak üzere katledilen tüm meslektaşlarımızın onurlu yaşamlarını ve mücadelelerini miras olarak kabul etmiş ve bu yolda yürümeye karar vermiş avukatlarız. Kürt kimliği nedeni ile hedef gösterilen Tahir Elçi’yi, ödün vermeden yürüttüğü insan hakları, adalet ve onurlu avukat mücadelesi ile sevgi ve saygıyla anıyor; kendisinin ve kendisi gibi mücadelede yitirdiğimiz diğer meslektaşlarımızın mücadelelerini sürdürmek konusunda söz veriyoruz.”

"TAHİR ABİNİN YOLU, BİZLERİN DE YOLUDUR"

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Tahir Elçi’nin arkadaşı Fırat Epözdemir de “Tahir abi çok iyi bir hukukçuydu, insan haklarını, özgürlükleri savunan biriydi. Tahir abinin yolu, bizlerin de yoludur. Bizler Tahir abinin bıraktığı mirası devam ettiren avukatlarız” diye konuştu.

Elçi için bir dakikalık saydı duruşunda bulunulmasının ardından anma sona erdi.