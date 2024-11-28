Tahir Elçi, 9 yıl önce katledildiği yerde anıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, öldürülmesinin 9'uncu yılında vurulduğu saat olan 10.53'te anıldı.

Anma programına Tahir Elçi'nin ailesi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır, Urfa, Hakkari, Van, Bingöl, Muş, Şırnak başta olmak üzere bölge baro başkanları, Halkaların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti milletvekilleri, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, belediye eş başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı

Elçi'nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare'nin önünde son bulacak eylemin ardından basın açıklaması yapıldı.

DAVADA TÜM SANIKLAR BERAAT ETMİŞTİ

Tahir Elçi cinayeti davasının 12 Haziran'da görülen 11. duruşmasında sanık 3 polis hakkında da beraat kararı verilmişti.