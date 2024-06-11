Tahir Elçi cinayetinin karar duruşması yarın görülecek

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması yarın yapılacak. Davaya ilişkin değerlendirme yapan Diyarbakır Baro Başkanı Eren, "Şu ana kadar mahkemenin tavrı, başsavcılığın sunduğu mütalaa, bir şekilde dava dosyasını cezasızlıkla sonuçlanması konusunda isteği ve tutumu bize maalesef bize hissettiriyor" dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne dair açılan davanın karar duruşması yarın (12 Haziran) Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Biz, bu davanın henüz mütalaa verilecek bir aşamada olmadığını, mahkemenin cinayeti aydınlatması konusunda araştırması, toplaması, incelemesi gereken delillerin olduğunu savunuyoruz" dedi.

SAVCI, SANIK 3 POLİS İÇİN BERAAT İSTEMİŞTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 25 Nisan’da mahkemeye sunulan mütalaada, ''Tahir Elçi’nin nereden geldiği tam olarak tespit edilemeyen bir kurşunla hayatını kaybettiği, tutuksuz yargılanan sanık polisler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesini, firari sanık Uğur Yakışır'ın 2 polisi öldürmek ile devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak'' iddiasıyla cezalandırılması istedi.

Duruşmaya ilişkin konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, davanın ''karar aşamasında olmadığını'' iler sürdü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davaya ilişkin daha önce verdiği mütalaayı değerlendiren Eren, "Bu mütalaada, sanık polis memurlarının beraati talep ediliyor. Biz, bu davanın henüz mütalaa verilecek bir aşamada olmadığını, mahkemenin cinayeti aydınlatması konusunda araştırması, toplaması, incelemesi gereken delillerin olduğunu savunuyoruz. Ama bir şekilde bu davanın bir an önce sonuçlanması konusunda mahkemenin çabası olduğu kanaatindeyiz. Biz, yarınki duruşmada bu davada araştırılması gereken hususları talep edeceğiz. Şu ana kadar mahkemenin tavrı, başsavcılığın sunduğu mütalaa, bir şekilde dava dosyasını cezasızlıkla sonuçlanması konusunda isteği ve tutumu bize maalesef bize hissettiriyor" dedi.

CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ

Eren, duruşmayı Türk Barolar Birliği, uluslararası hukuk kuruluşları, birçok kenttin baro başkanı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi’nin takip edeceğini bildirdi.

CHP, duruşmayı takip için bir heyet görevlendirdi. Duruşmayı CHP adına Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ile Okan Konuralp, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Yüksek Taşkın, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçimez takip edecek.