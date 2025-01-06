Tahir Elçi davası Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Sur ilçesinde açıklama yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin açılan davada, mahkeme 12 Haziran'da kararını açıklamıştı. Mahkeme, polis memuru sanık Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi hakkında beraat kararı vermişti.

Sanık polislerin beraatına itiraza yönelik Elçi Ailesi, Türkiye Barolar Birliği ve Diyarbakır Barosu, yerel mahkemenin kararını istinaf ederek bir üst mahkeme başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, karara karşı yapılan istinaf taleplerini esastan reddetti. Kararla birlikte beş yılın altında olan cezalar için Yargıtay temyiz yolu kapalı olduğu için Tahir Elçi cinayeti davasında yargılanan polisler hakkında temyiz yolu kapanmış oldu.

"BİLİRKİŞİ RAPORLARI, UZMANLIK RAPORLARI, TANIK İFADELERİ VE TUTANAKLARLA UYUMLU"

Mahkemenin karar gerekçesinde, polislerin görevleri nedeniyle yargılandıkları ancak 4483 Sayılı Yasa kapsamında soruşturma izni alınmadan kamu görevlisi olan sanıklar hakkında dava açıldığı kaydedildi. Oy birliğiyle alınan mahkeme kararında istinaf başvurusu reddedildi. Kararda, "Yargılama sürecini yansıtan tutanaklar ve belgelere göre ilk derece mahkemesinin kararında veya gerekçesinde usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, hukuka uygun şekilde elde edilen delillerde veya işlemlerde herhangi eksiklik olmadığı, duruşmaların usule uygun şekilde yapıldığı, ceza yargılamasının asli süjesi olan tüm tarafların aşamalardaki iddia ve savunmalarının, somut delillerle karşılıklı olarak değerlendirilip gerekçesiyle karara bağlandığı, suçlamaya konu fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı verilen beraat hükümlerinin görüntüler, bilirkişi raporları, uzmanlık raporları, tanık ifadeleri ve tutanaklarla uyumlu olduğu, ayrıntılı bir gerekçeyle açıklanan hükümde ve hüküm alma sürecinde hukuka aykırı yönler bulunmadığı" belirtildi.

"AHMET DAVUTOĞLU'NUN DİNLENMESİ KARARINDAN DA VAZGEÇİLDİ"

Mahkemenin kararını değerlendiren Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını bildirdi. Faillerin kamu görevlisi veya polis olduğu dosyalarda benzer uygulamaların sık sık yapıldığına dikkati çeken Güleç, "Baro Başkanımız Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te siyasi bir suikast sonucu katledildikten sonra, özellikle olay yerinde hemen keşif yapmayarak, suç delillerinin ortaya çıkmasını ve gerçek faillerin tespitini zorlaştırmak istediler. Yine birçok eksikliğin yanı sıra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Foto Şube Müdürlüğünün cinayet anını gören kamera kaydının 12 saniyelik kısmının silindiği hususu gözetilmedi. Bu tutumun faillerin ortaya çıkmasını engellemek için alındığını düşünüyorum. Kovuşturmada, hakikatin ortaya çıkmaması için adeta bir çaba içerisine girildiğini söyleyebiliriz. Katılan taraf olarak neredeyse bütün taleplerimiz mahkeme tarafından reddedildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesi ile ilgili talebimiz kabul edildikten sonra, iki duruşma arasında hiçbir neden yokken, savcının mütalaası alınarak Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesi kararından da vazgeçildi" ifadesini kullandı.

Güleç, başta yaşam ve adil yargılanma hakkı ihlali olmak üzere, ayrımcılık yasağı ihlali gibi nedenlerden dolayı, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.