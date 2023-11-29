Tahir Elçi davası görülüyor: TÜBİTAK raporuna tepki

Diyarbakır Barosu Başkanı iken 8 sene önce katledilen Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın 9'uncu duruşması başladı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın dokuzuncu duruşması bugün yapılıyor.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında beklenen TÜBİTAK raporu dosyaya girdi. Artı Gerçek'in aktardığına göre cinayet anına ait görüntülerin bulunduğu hard diski inceleyin TÜBİTAK "Görüntüler eski" dedi, avukatlar tepki gösterdi.

Duruşmaya Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Elçi ailesinin avukatları, HEDEP Milletvekilleri Cengiz Çandar, Sevilay Çelenk, Beritan Güneş, Nevroz Usal, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 18 baro başkanı, ÖHD ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Duruşma salonunun küçük olması gerekçesiyle sınırlı sayıda kişi salona alındı.

TÜBİTAK RAPORUNA TEPKİ

Elçi ailesinin avukatlarının taleplerinden biri, cinayetin işlendiği alanı gören Mardin Kebap Evi'ne ait kamera görüntülerinin incelenmesiydi. Boş olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili harddisk için TÜBİTAK’tan rapor bekleniyordu. Beklenen raporu dosyaya geldi. TUBİTAK’a göre söz konusu görüntüler 2010’a ait. Elçi ailesi TUBİTAK’ın bu tespitine tepki gösterdi.

Rapora tepki gösteren Avukat Mahsuni Karaman, "Mardin Kebapevi TUBİTAK Alicengiz oyunuyla eski olduğunu gösteriyor. Daha önce aldığımız raporlarda 5 yıl 2 ay geride olduğu açık ve net. Siz mevcut Tarih Elçi cinayetinin işlendiği tarihe geliyorsunuz. Görüntü kayıtlarındaki tarihte manipülasyon var. Bütün bu görsel kaynakların kaybolması mümkün müdür? Bunun siyasi bir cinayet olduğunu biliyoruz. Görüntü kayıtlarının yeniden birlikte değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.