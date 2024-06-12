Tahir Elçi davasında karar duruşması bugün

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması bugün yapılacak. Diyarbakır Barosu, karar duruşmasına katılım çağrısı yaptı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne dair açılan davanın karar duruşması bugün (12 Haziran) Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, sanık polisler hakkında savcılığın beraat istediğini hatırlatarak “Dosyanın cezasız kalmaması için tüm hukukçu dostlarımızı destek ve dayanışma için duruşmaya davet ediyoruz” dedi.

Bianet'in haberine göre; ayrıca diğer birçok baro başkanı da Diyarbakır Barosu’na yolladıkları videolarla duruşmaya çağırdı.

SAVCI, SANIK 3 POLİS İÇİN BERAAT İSTEMİŞTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 25 Nisan’da mahkemeye sunulan mütalaada, ''Tahir Elçi’nin nereden geldiği tam olarak tespit edilemeyen bir kurşunla hayatını kaybettiği, tutuksuz yargılanan sanık polisler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesini, firari sanık Uğur Yakışır'ın 2 polisi öldürmek ile devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak'' iddiasıyla cezalandırılması istenmişti.

CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan CHP, duruşmayı takip için bir heyet görevlendirdi. Duruşmayı CHP adına Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ile Okan Konuralp, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Yüksek Taşkın, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçimez takip edecek.