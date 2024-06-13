Tahir Elçi Davasında sanık polislere beraat kararı: Elveda adalet!

Diyarbakır’da 2015 yılında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Elçi’nin ölümüne ilişkin davada sanık 3 polise beraat kararı verildi. Elçi’nin katledildiği Dört Ayaklı Minare önünde yapılan açıklamada kararın AYM’ye taşınacağı duyuruldu.

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde 2015 yılında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin katledilmesine ilişkin davada sanık polisler hakkında verilen beraat kararına tepkiler sürüyor. Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık 3 polis memuru hakkında beraat kararı verildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 25 Nisan’da mahkemeye sunulan mütalaada, ''Tahir Elçi’nin nereden geldiği tam olarak tespit edilemeyen bir kurşunla hayatını kaybettiği, tutuksuz yargılanan sanık polisler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesi” istenmişti.

Karar öncesi salonu boşaltan avukatlar ve duruşmayı takip eden yurttaşlar, Elçi’nin katledildiği Dört Ayaklı Minare’ye yürüyüş gerçekleştirildi. Elçi’nin katledildiği sokakta yapılan basın açıklamasında karara tepki gösterilirken burada konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren, beraat kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını duyurdu.

Sanık polislere verilen kararın Kürt toplumu nezdinde anlamı olmadığına dikkat çeken Eren, “Kürt toplumu da Türk toplumu da ilk gün kararını verdi. Bu kararı verirken Tahir Elçi’nin kimliği üzerinden, bu kararı verirken insan hakları mücadelesi üzerinden neden hedef gösterildiği üzerinden vermişti. Biz bu toplum vicdanındaki kararın gerçekten mahkeme salonlarında tutanaklara geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

KARARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yaklaşık 8,5 yıldır hem koğuşturma hem de soruşturma süreçlerinin pratiklerinden dava sonucunun ne olacağını tahmin ettiklerini belirtti. "Bundan tam bin 120 gün önce arkamızda gördüğünüz Dört Ayaklı Minare önünde Tahir Başkan bu kentin tarihi dokusu, kültürel dokusu yıpranmasın diye açıklama yaparken tam da burada katledildi” diye konuşan Sağkan, “Alınan bu karar en hafif tabiriyle insanın aklıyla alay etmektir. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu çok net olarak ifade etmek istiyorum; bu ülkede bir cinayet işlendi ve dönemin başbakanı ‘Bu siyasi bir suikasttır’ dedi. Dönemin başbakanını bile dinleyemedi bu mahkeme. 11 celsedir biz oradayız sanıklar yok. Sanıkların yüzünü görmeden bir yargılama yapıldı. Sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ADALETSİZLİĞE KARŞI SAVAŞACAĞIZ

Duruşmayı takip eden CHP Milletvekili Okan Konuralp karara tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için çaba sarf edildiğine dikkat çeken Konuralp, "Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmaması için her şey yapıldı. Suçluları koruma mekanizması bu davada tam anlamıyla çalıştı ve nihayetinde hayatını cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Elçi cinayeti dosyası cezasızlıkla sonuçlandı” dedi.

Adaletsizliğe karşı savaşacaklarını ifade eden Konuralp, “Ancak bu davanın vicdan sahibi tüm vatandaşlarımızca hükme bağlandığına inanıyorum; cinayetin tüm sorumlularının ortaya çıkartılacağı bir dönemin yakın bir gelecekte kurulacağına dair de umudumu kaybetmiyorum. Adaletsizliğe karşı savaşacağız; vazgeçmeyeceğiz. Şimdilik hoşça kal adalet" diye konuştu.