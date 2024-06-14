Tahir Elçi davasında sanık polislere beraat talep eden savcı, İskenderun’a atandı

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Elçi’nin ölümüne ilişkin davada sanık polislere beraat talep eden savcının görev yeri değişti. Savcı, Diyarbakır’dan İskenderun’a atandı.

Diyarbakır’da, 2015 yılında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Elçi’nin ölümüne ilişkin davada sanık polislere beraat talep eden savcı, Diyarbakır’dan İskenderun’a atandı. Davanın 12 Haziran’da görülen karar duruşmasında da hazır bulunan savcının, bir gün sonra yayınlanan kararnameyle görev yeri değiştirilmiş oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 4 bin 298 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, adli yargıda 4 bin 8, idari yargıda ise 290 olmak üzere 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

T24'te yer alan habere göre, Görev yeri değiştirilen savcıların arasında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Elçi cinayeti davasının savcısı da yer aldı.

Tahir Elçi’nin ölümüne ilişkin davanın 12 Haziran'da görülen karar duruşmasında sanık 3 polise beraat kararı verilmişti. Savcı, sanık polisler hakkında beraat talep etmişti.

Yeni atamalarla birlikte savcı, Diyarbakır'dan İskenderun'a atandı.