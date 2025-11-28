Tahir Elçi katledildiği sokakta anılacak

Diyarbakır Barosu’nun eski başkanı, insan hakları savunucusu Tahir Elçi’nin öldürülmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015 tarihinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde katledilen Elçi, öldürülmesinin 10’uncu yılında İstanbul başta olmak üzere birçok kentte anılacak.

İnsan hakları ihlallerine karşı mücadelesiyle tanınan Elçi için Diyarbakır Barosu tarafından düzenlenecek kapsamlı bir anma programı düzenlenecek. Anma yarın Elçi’nin katledildiği Dört Ayaklı Minare’ye yapılacak yürüyüşle başlayacak. Yürüyüşe Elçi’nin dostları, hukukçular, Baro Başkanları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve milletvekilleri katılacak.

Düzenlenecek olan anma etkinliği öncesinde Evrensel’e konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, “Tahir Elçi, 1990’lı yılların zorlu şartlarında canını ortaya koyarak, büyük bir cesaretle insan hakları mücadelesi yürüttü. Mesleki faaliyetlerinin neredeyse tamamı, insan hakları ihlalleriyle ve özellikle cezasızlıkla mücadeleyle geçti” dedi.

Elçi’nin davasının aydınlatılmamasını 1990’lı yılların cezasızlık kültürünün bir devamı olarak değerlendirilen Güleç şunları söyledi: “Cinayetin aydınlatılmamış olması, faillerin yakalanmamış, adaletin önüne çıkarılmamış ve cezalandırılmamış olmaları trajik olandır."