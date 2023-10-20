Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un cezasını 21 gün ve 100 bin TL'ye, Trabzonsprlu futbolcu Teona Bakradze'nin cezasını 4 maça indirdi. Kurul ayrıca Samsunspor'un 225 bin TL'lik para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun aldığı kararla şöyle:

"-Trabzon Spor A.Ş.'nin futbolcusu Teona Bakradze ile ilgili AFDK'nın 06.10.2023 tarih ve E.2023-2024/46 - K.2023-2024/58 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzon Spor A.Ş.'nin futbolcusu Teona Bakradze'nin müsabaka görevlisine tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. maddesi ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca verilen 6 resmi müsabakadan men cezasında; temel ceza olan 8 resmi müsabakadan men cezası üzerinden FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren cezasından ½ oranında indirim uygulanarak sonuç cezanın 4 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

-Yılport Samsun Spor Kulübü'nün PFDK'nın 12.10.2023 tarih ve E.2023-2024/222 - K.2023-2024/273 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Yılport Samsun Spor Kulübü'nün müsabaka öncesi ve sonrasında yapılan flaş röportajlar ile basın toplantısına teknik sorumlusunun veya antrenörünün katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5., 8/9. ve 9/2. maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle aynı talimatın 8/13. ve 9/7. maddeleri ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca 225.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

-Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un PFDK'nın 10.10.2023 tarih ve E.2023-2024/218 - K.2023-2024/271 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 20.10.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Oğuzhan Alhan'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarının sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğunun kabulü ile FDT'nin 10/2. maddesi delaletiyle FDT'nin 36/1-b maddesi ile belirlenen cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaati ile takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına sübut yönünden oyçokluğu ile, cezanın belirlenmesi yönünden oybirliği ile karar verilmiştir."