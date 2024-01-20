Tahkim Kurulu, Kayserispor’un itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserispor’un 3 puan tenzili ile ilgili itirazını reddetti ve Kulüp Lisans Kurulu’nun kararını onadı.

Ajans Haberleri 20.01.2024 14:41 Giriş: 20.01.2024 14:41

Güncelleme: 20.01.2024 14:42 Kaynak: İHA

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu 19 Ocak 2024 günü gerçekleştirdiği toplantısında Kayserispor’un itirazını değerlendirdi. Tahkim Kurulu, sarı kırmızılı kulübün itirazını reddederek Kulüp Lisans Kurulu’nun aldığı kararı onadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 30 Kasım 2023 tarihli E.2023/71- K.2023/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 12 Ocak 2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.