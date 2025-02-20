Tahkim Kurulu, teknik direktör Burak Yılmaz'ın 2 maçtan men cezasını 1'e indirdi

Tahkim Kurulu, Galatasaray teknik direktörü Burak Yılmaz'ın 2 maçtan men cezasını 1'e indirdi.

TFF'nin açıklamasına göre genç antrenöre takdiri indirim uygulanarak ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle verilen 2 maç men cezası 1 maça, 117 bin lira para cezası da 58 bin 500 liraya düşürüldü.

Burak Yılmaz, cezasının bir müsabakaya indirilmesiyle Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor maçında takımının başında yer alabilecek.

Öte yandan Konyaspor Kulübüne, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle verilen 1 milyon lira para cezasının yanı sıra aynı sebepten başkan Ömer Korkmaz'a uygulanan 23 gün hak mahrumiyeti cezası onandı.

Ayrıca TÜMOSAN Konyasporlu futbolcu Emmanuel Boateng'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle verilen 2 maç men cezası da 1'e indirildi.

Cezasını Reeder Samsunspor karşısında çeken Ganalı futbolcu, ligde oynanacak Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.