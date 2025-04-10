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Tahliye edilen 102 genç coşkuyla karşılandı

Haklarında tahliye kararı verilen 102 gencin tahliyeleri esnasında Silivri Cezaevi'nin önünde duygulu anlar yaşandı. Aileler ve desteğe giden pek çok yurttaş, gençleri coşkuyla karşıladı.

Güncel
  • 10.04.2025 22:25
  • Giriş: 10.04.2025 22:25
  • Güncelleme: 10.04.2025 22:33
Kaynak: Haber Merkezi
Tahliye edilen 102 genç coşkuyla karşılandı

Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 102 genç hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesinin ardından gençler akşam saatlerinde serbest bırakılmaya başlandı.

Gençler ile ailelerin Silivri Cezaevi'nin önündeki buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Aileler çocuklarını çoşkuyla karşıladı. Ailelerin yanı sıra pek çok yurttaş destek için alanda bulundu.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 102 genç hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti.

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