Tahliye edilen 102 genç coşkuyla karşılandı

Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 102 genç hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesinin ardından gençler akşam saatlerinde serbest bırakılmaya başlandı.

Gençler ile ailelerin Silivri Cezaevi'nin önündeki buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Aileler çocuklarını çoşkuyla karşıladı. Ailelerin yanı sıra pek çok yurttaş destek için alanda bulundu.

Haftalardır cezaevindeydiler



Tahliye edilen 102 genç coşkuyla karşılandı; aileler ile gençlerin buluşmasında duygulu anlar yaşandıhttps://t.co/AHeYCX4PSN pic.twitter.com/kpZBz6NMJX — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 10, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 102 genç hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti.