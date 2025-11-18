Tahliye edilen akademisyen Emrah Gülsunar'dan ilk açıklama

X hesabında paylaşıtğı bir anket nedeniyle hedef gösterilerek tutuklanan, çıktığı ilk duruşmada tahliye edilen akademiyesn Emrah Gülrsunar, kendisine destek verenlere teşekkür ederek "Şöyle birkaç gün bi kendime geleyim, sonra "sahalara" döneceğim" dedi.

Gülsunar, X hesabı üzerinden başlattığı bir anket ile takipçilerine "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" sorusunu yöneltmiş, "meşrudur" , "değildir" seçeneklerini sundu.

Gülsunar, bu paylaşımının ardından trol hesaplar tarafından hedef gösterildi. Ardından açıklama yapan Gülsunar, anketin Venezuela'ya ilişkin olduğunu ifade etti.

Gülsunar, şunları ifade etti:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."

Gülsunar, 12 Ekim'de gözaltına alındı. Avukat Hasan Sınar, Gülsunar'ın tutuklandığını duyurdu. Davanın ilk duruşması 17 Ekim'de İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Gülsunar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması ve tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Esas hakkında mütalaa için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren hakim, duruşmayı 30 Ocak’a erteledi.

Tahliye olan Gülsunar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Malûmunuz tahliye oldum. Bu zor süreçte yanımda olan, cezaevinde ziyaret eden, arayan soran, iyi dileklerini gönderen ve tutukluluğumu burada gündemde tutan herkese teşekkür ediyorum. Şöyle birkaç gün bi kendime geleyim, sonra "sahalara" döneceğim."