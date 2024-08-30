Tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katıldı
93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve dün gece yarısı tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında yer aldı.
Kaynak: ANKA
Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu, dün gece yarısı tahliye edilmesinin ardından 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katıldı.
Törende Dilruba Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında ayrılan yere oturdu.