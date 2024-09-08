Tahliye edilen sanık ‘kusurlu’ymuş!

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili dava süreçlerinde gelişmeler yaşanıyor.

Adıyaman’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği Hasoğlu Apartmanı soruşturma aşamasında 3 müteahhit ve 1 şantiye şefi tutuklandı. Süreç içerisinde sanıklar "9-11 ay" tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Bu sırada dosyaya Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda sanıkların ''asli kusurlu'' olduğu belirtildi. Hasoğlu Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenlerin aileleri “Sanıkların tutuklanmasını istiyoruz. Bizim sevdiklerimiz toprak altındayken sanıkların elini kolunu sallayarak gezmesini kabul etmiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

Hatay’da yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Selim Köse Apartmanı soruşturmasında da KATÜ'den gelen bilirkişi raporu ardından yeniden ifadesi alınan isimlerden Eyzem E.’nin edindiği raporda çıkan sonuçlara göre karar verildi. Eyzem E.’nin raporunun sonuçları ile Savcılığın raporundaki çelişkiler gerekçesiyle adli kontrol kararı verilirken karara Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve aileler itiraz etti. İtiraz dün değerlendirilerek “itirazın reddine” karar verildi.

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44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi’yle ilgili de 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığının kararına yakınlarını kaybedenler itiraz etti. Saitbey Sitesi'nde ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "Biz bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz ve itirazlarımızı yaptık. Bir an önce verilen bu kararın geri çekilmesini, soruşturma izinlerinin verilerek 7 kamu görevlisinin yargılanmasını istiyoruz" dedi.

219 kişiye mezar olan Atilla Eren Apartmanı davasında ikinci duruşma da önceki gün görüldü. Tutuklu müteahhit Hikmet Günsay, zeminin sulak ve inşaata elverişli olmadığı açıklamaları üzerine, "Asla böyle şey yok. Ben balçık zemine bina yapacak kadar vicdansız değilim" diyerek kendini savundu. Mahkeme, tutuklu sanık inşaat mühendisi Mustafa Kahraman'ın hastalık ve yaş haddinden dolayı ev hapsine alınmasına, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.