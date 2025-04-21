Tahliye edilmek istenen depremzede fenalaştı

Elazığ Valiliği, 250 konteynerin bulunduğu Kırklar Mahallesi Konteyner Kent sakinlerinden konteynerları boşaltmalarını istedi. Gelir kaynakları olmadığını belirten depremzedeler, ev kiralama imkânları olmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Tahliye yazısının ardından 79 yaşındaki İbrahim Hakkı İncel fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Konteyner kent sakinleri tarafından hastaneye kaldırılan İncel, yoğun bakıma alındı. İncel’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Konteyner kent sakinlerinden Müzehher Mutlu, sağlık durumu ciddiyetini koruyan İncel’in konteyner kentlerden çıkarılmak istenmesine üzüldüğü için fenalaştığını söyledi. İncel’in sağlık durumundan endişe ettiklerini belirten Mutlu, şunları söyledi: “İki gün önce konteyner kentten çıkarılmamız için kağıtlar geldi. İmzalamamız için kapı kapı gezdiler. Çoğu imzalamadı. Çünkü bu insanların gidecek yerleri yok. Kira ödeyecek durumları yok. Hepsinin asgari ücretin çok altında maaşları var. İnsanları korkutmak için geldiler, bunun farkındayız. Komşumuz İbrahim Hakkı İncel, AFAD yetkilileri ile görüştü. Kendisi cihaza bağlı yaşıyor. Üzülüyor, çok üzülüp içerleniyor. Sonrasında fenalaşıyor. Şu an yoğun bakıma alındı.”