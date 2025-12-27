Tahliye edilmişti: Eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZBETON’da yolsuzluk iddiası ile yürütülen ve kamuoyunda ‘kooperatif davası’ olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

ASLANOĞLU İLE O DÖNEMKİ KOOPERATİF YÖNETİMİNE GÖZALTI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Aslanoğlu ile birlikte o dönemki kooperatifin tüm yönetim ve denetiminde yer alan isimlerin de gözaltına alındığı belirtildi.

Hafta sonu olduğu için gözaltı işleminin uygulandığı, pazartesi günü ifade verecekleri bilgisi geçildi.

Aslanoğlu, daha önce bir süre tutuklu kalmış, ardından ev hapsi uygulanarak cezaevinden tahliye edilmişti.

Devam eden süreçte Aslanoğlu hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırılmıştı.

Öte yandan devam eden Kooperatif davasının 4'üncü duruşması 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da görülecek

Aslanoğlu, 4'üncü duruşmasına günler kala yeniden gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'da yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davada, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince; eski İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Lübiç ve eski İZBETON Genel Müdür Vekili Hüseyin Şimşek'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, Aslanoğlu'nun konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine, Soyer'in de aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına ve ifade veren tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmedilmişti.

YENİDEN ADAY OLMUŞTU

Kararın ardından CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.

Cezaevi önünde yaptığı açıklamada Aslanoğlu, hâlen tutuklu bulunan isimleri hatırlatarak, "Buruk bir sevinç tabii ki. Çünkü yoldaşlarımı içeride bıraktım" diye konuşmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. İl başkanımız adli kontrol tedbiriyle, ev hapsiyle tahliye oldu. Ama Tunç Başkan, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya, yani iki çok değerli büyükşehir bürokratı ve önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız cezaevinde. Şu duruşmayı seyredip başından sonuna, bu savunmaları dinleyip bu arkadaşların tahliye olmamasına ben bir hukukçu olarak inanamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Bakan, "Şenol Başkanımız önümüzdeki İl Kongresi'ne il başkan adayı olarak girecek. Şenol Aslanoğlu'nun tahliye olması çok kıymetli. Ama bizim için yeterli değil. Bu dava başından sonuna bir siyasi dava" diye konuşmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.