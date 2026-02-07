Tahliye edilmişti: Zeydan Karalar'dan "göreve iade" açıklaması

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" olarak bilinen ve 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada haftaiçi tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'daki evinde ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Karalar, göreve iade süreciyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Karalar, "Sizi en çok duygulandıran şey ne oldu bu süreçte? Adana’ya kavuştuğunuzda Adanalılara ne söylemek istersiniz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Beni en çok duygulandıran, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar Adanalıların Zeydan Karalar’a sahip çıkması oldu. Yani hakikaten çok büyük bir özveri. Düşünün, 212 gün her gün ama her gün adalet çadırında binlerce kişi var. İşte o yazın 55–57 derece sıcaklığın olduğu bir yerde, benim istemememe rağmen gençlerin dinlemeyip yürümesi... Yani gerçekten tarih sayfasına önemli bir not düştüler.

Tabii ki ailemden daha fazla başkasını sevmem mümkün değil ama verici olmak, onlarla birlikte olmak, acı gününde, iyi gününde, zor gününde onlara yardımcı olmak, onların dertlerini çözmeye çalışmak, içten ve samimi davranmak... İşte onların da sahiplenmesine neden oldu. Bu çok büyük bir gurur benim için tabii. Hepsine özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum."

"UMUTSUZLUK DİYE BİR ŞEY YOK"

Karalar, "Tutukluyken hiç karamsarlığa düştünüz mü? Tutukluyken neler hissettiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şimdi biliyorsunuz, biz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, onu ebedi lider gören insanlarız. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? 'Umutsuzluk yoktur' diyor. 'Umutsuz insan vardır' diyor. Dolayısıyla umutsuzluk diye bir şey yok. Bazı süreçler vardır ki bizim gibi insanlar için zordur. Bunlar bir engel gibi görülür ve başka muameleyle karşı karşıya gelirler. Ama bizim inançlarımız var, o doğrultuda devam ederiz.

Ama şöyle söyleyeyim: Elbette bir hukuksuzluk var. Ama şunu gördüm; benim tahliye olmam bir kere adalete güvenin var olması gerektiğinin de bir kanıtıydı aynı zamanda. Elbette eleştirdiğimiz, doğru olmadığını söylediğimiz bir yığın şey oluyor. Ama sonuçta adalete olan güvenimizin sarsılmamasını sağlayan kararlar da alınıyor.

"BENİMLE AYNI SUÇLA SUÇLANANLAR GÖREVDE"

Karalar, göreve iade edilme sürecine dair ise "Cuma günü geldim. Göreve iade edilmeme ihtimalini düşünmek istemiyorum. Her fırsatta söylüyorum. Çünkü dosyada benimle benzer suçlarla itham edilen, 'suçludur' demiyorum, onu ben bilemem, sonuçta hukuka ait bir konu ama arkadaşların neredeyse hepsinin özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. Savunmalarının tamamını dinledim. Dolayısıyla sonucun olumlu biteceği kanaatini taşıyorum. Fakat benimle ilgili aynı suçla suçlanan belediye başkanları görevde. Şimdi Zeydan Karalar ne diye göreve dönmesin? Nasıl bir gerekçe uyduracağız yani?" diye sordu.

Karalar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim vekil olarak tayin ettiğimiz kardeşimiz bu süreci çok iyi yönetti. Bizle de diyalog kurdu, kurmak da durumundaydı. Çünkü olaya vakıf olan benim. Nerede başlamışım, neye başlamışım, neyi yapmam gerekiyor, onun kaynağını nereden bulmam gerekiyor; onların hepsi benim kafamda. Dolayısıyla bu süreci çok büyük bir hasarla atlatmadık. İyi gitti, bundan sonra daha da iyi olur. Yapmak istediğimiz çok önemli işler var. Adana çok eski bir kent. Büyük hizmetlere muhtaç ve ciddi manada bir deprem yaşadı. Hep söylüyoruz; 418 kaybımız var ama çok bina yıkıldı. Onların altyapısı, suyu ve başka hizmetleri var. Bir de eski bir kent. Kötü yapılanmış. Bir yeri yıkıp bir şey yapmak mümkün değil. Trafiği düzeltmek gerekiyor, hava kirliliğini düzeltmek gerekiyor, başka sorunları düzeltmek gerekiyor. Yeni hizmetler yapmak gerekiyor. Adana’da yapılacak çok iş var. Bunların hepsinin altından kalkacağız inşallah."